Euro
6.38
Dolar
5.74
BIST 100
100,592.30
Altın
1,496.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şehit uzman çavuşun kızına hüzünlü doğum günü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın kızı Asel, birinci yaş gününde ailesi tarafından babasının kabrine götürüldü.

Burak Milli   | 05.11.2019
Şehit uzman çavuşun kızına hüzünlü doğum günü

Hatay

Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesi, kızları Asel'in birinci yaş gününe hüzünlü girdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanan bir çocuk babası Şehit İsmail Sarıcan'ın babası Bağatur, annesi Ummuhanı ve eşi Gülhan Sarıcan ile akrabaları, bugün birinci yaş günü olan minik Asel'i de yanlarına alarak şehidin kabrini ziyaret etti.

Burada bir süre her şeyden habersiz şehidin mezarındaki çiçeklerle oynayan Asel, babaannesi tarafından başına takılan babasının mavi asker beresi ile kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledi.

Daha sonra aile bireyleri, şehit için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Eşinden son isteği kızının videosu olmuş

Gülhan Sarıcan, AA muhabirine, acılarının çok taze olduğunu, hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Bugün kızının birinci yaş günü olduğunu belirten Sarıcan, "Allah bu teröristlerin ve bunlara destek verenlerin belasını versin. Eşim benden en son kızının videosunu istemişti. Doğum gününde gelince kendisiyle vakit geçirecekti. Başka bir şey hatırlamıyorum." dedi.

Şehidin annesi Ummuhanı Sarıcan da teröre destek verenlere tepki göstererek, "Allah askerlerimizi korusun. Oğlumla telefonla akşamları uygun olduğu zamanlar konuşurduk. Ben onun sesini duymadan yatağa girmezdim ama en son duyamadım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzenin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler

Benzer haberler

Şehit uzman çavuşun kızına hüzünlü doğum günü

Şehit uzman çavuşun kızına hüzünlü doğum günü

Şehit Uzman Çavuş İsmail Sarıcan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı

Pençe-3 Harekatı'nda rahatsızlanan asker şehit oldu

Pençe-3 Harekatı'nda rahatsızlanan asker şehit oldu
Suriye'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Suriye'de ağır yaralanan asker şehit oldu
Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz