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Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Durak son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın naaşı, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.

İsmail Şen,Yılmaz Kırtay,Hasan Namlı,Ekrem Senvar   | 24.06.2020
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Durak son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Yılmaz Kırtay / AA

Elazığ/Diyarbakır

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın (23) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla Diyarbakır Havalimanı'na getirildi.

Şehidin, Türk bayrağına sarılı naaşı, araçla Elazığ'ın Maden ilçesindeki baba evine getirilerek, helallik alındı.

Elazığ Müftüsü Selami Aydın tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Helallik alınması esnasında şehidin annesi Nezahat Durak ile kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra okunan dualar eşliğinde, şehidin naaşı, araçla memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Gözekaya köyüne götürüldü.

Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 asker yaralanmış, bir asker sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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