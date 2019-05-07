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Şehit piyade sözleşmeli er Akkuş son yolcuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş, memleketi Aydın'da son yolcuğuna uğurlandı.

Ferdi Uzun   | 07.05.2019
Şehit piyade sözleşmeli er Akkuş son yolcuğuna uğurlandı

Aydın

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan asker, memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Şehit piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş'un (24) Germencik Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, helallik için babaevinin bulunduğu Ortaklar Mahallesi'ne götürüldü.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada şehidin annesi Nazife Akkuş, kardeşleri ve ağabeyi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Akkuş'un naaşı Ortaklar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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