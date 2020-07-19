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Şehit piyade er Kartiz Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'de vatani görevini yaparken çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan piyade er Mutlu Kartiz, memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı.

Osman Akça   | 19.07.2020
Şehit piyade er Kartiz Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Osman Akça / AA

Muğla

KKTC'de vatani görevini yaparken çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan piyade er Mutlu Kartiz'in cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

KKTC'deki 48. Piyade Birliğinde dün düzenlenen törenin ardından şehit Kartiz'in (23) cenazesi, askeri uçakla Dalaman Havalimanı'na getirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Kartiz'in naaşı, Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evine getirildi ve helallik allındı.

Ardından Ortaköy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kanan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi patilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, şehidin eşi Berivan Kartiz, annesi Türkan Yıldız ve babası Hasan Kartiz ayakta durmakta güçlük çekti.

Berivan Kartiz, şehidin askere giderken omzuna aldığı "O şimdi asker" yazılı şalı takıp, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Kartiz'in terhisine 50 gün kaldığı ve 2 yıl önce evlendiği öğrenildi.

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