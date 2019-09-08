Şehit Özel Harekat Şube Müdürünün cenazesi bugün toprağa verilecek
Mardin'in Ömerli ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi bugün toprağa verilecek.
Ankara
Mardin Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yapılan yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun yaralandığı bildirilmişti.
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Yaralıların süratle Mardin Devlet Hastanesi'ne intikalinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir." denilmişti.
Daha sonra, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törende, şehit Tufan Kansuva'nın (39) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in duasının ardından helallik istedi.
Defnedilmek üzere Sakarya'ya uğurlanan şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.