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Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi

Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Murat Kaya,Muhammed Enes Can   | 07.05.2020
Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda, 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. 

Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul etti. Açılan davaya ilişkin, duruşmaların ne zaman yapılacağı bilgisini içerir tensip metninin çıkması bekleniyor.

İddianameden

İddianamede, tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde yer alan "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan beşer yıldan onar yıla, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince de "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, firari şüpheli Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. 

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