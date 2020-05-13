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Şehit madencilerin çocukları 4 saatlik sürede babalarının mezarına koştu

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi için anma programı düzenlendi. Sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar da 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile babalarının kabrine gitti.

Ahmet Bayram   | 13.05.2020
Şehit madencilerin çocukları 4 saatlik sürede babalarının mezarına koştu Fotoğraf: Mustafa Murat Kaygusuzer/AA

Manisa

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından Soma Madenci Şehitliği'nde düzenlenen programla anıldı. 


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehitliğe hijyenik maske ile gelen vatandaşlar, şehitlik girişindeki dezenfektan tünelinden geçti. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehit madenciler için dua edildi.

Gözü yaşlı aileler, yakınlarının kabrine karanfil bıraktı.

Somalı çocuklar babalarının mezarına gitti

Öte yandan Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı Somalı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile babalarının kabrine gitti.

Babalarının mezarları başında dua eden madenci çocuklarından bazıları, babaları için çizdikleri resimleri babalarının kabrine bıraktı.

5 yaşındaki Ravza ile 11 yaşındaki Sudenur Çal kardeşler, babaları Kamil Çal'ın kabrini gelip dua edenler arasındaydı. Küçük Ravza, babasının mezarına onun için çizdiği resmi bıraktı. 

Ravza Çal, resminde 2 büyük kalp ve çiçekler çizdiğini söyledi.

Şehit madenci Bayram Erol'un kızı Sudenur Erol (8) da bahçeli bir evin önünde ailesini resmetti, çizdiği kalbin içine "Canım babacığım ben seni çok seviyorum, seni çok özledim." diye yazdı.

Sudenur Erol da "Çizdiğim resimde babamı sevdiğimi ve ona duygularımı göstermeye çalıştım. Resimde anne ve babamın evlilik yıl dönümü de var. Annemle babam buradalar, ablamla ikimiz de yanlarındayız." diye konuştu. 

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