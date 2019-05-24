Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın cenazesi defnedildi.
Şırnak
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 13 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde şehit olan güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın (29) Türk bayrağına sarılı naaşı uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na, oradan da helikopterle Görümlü beldesinde Jandarma Taburu Görümlü Karakol Komutanlığına getirildi.
Burada düzenlenen törende, cenaze namazının kılınmasının ardından Bağışlar'ın naaşı belde mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Törende, cenaze marşı yerine Buhurizade Mustafa Itri'nin "Tekbir" adlı eseri çalındı.
Vali Mehmet Aktaş, şehidin babası Bahri Bağışlar'ı teselli etti. Şehidin naaşına sarılı Türk bayrağı baba Bağışlar'a verildi.
Törende, vatandaşlar sık sık "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Törene, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
13 Mayıs'ta Silopi ilçesi kırsalı Görümlü ve Çalışkan beldeleri arasındaki üs bölgesine nöbet değişimine yaya olarak giden güvenlik korucularının geçişi sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda biri ağır 3 korucu yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.