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Şehit Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kalp krizi geçirdi.

Suat Öztürk   | 06.12.2020
Şehit Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi

Elazığ

Alınan bilgiye göre, önceki akşam göğüs ağrısı ve sırt ağrısı şikayetiyle Şehit Fethi Sekin Hastanesine başvuran Mehmet Zeki Sekin'in, yapılan kontroller sonrasında kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ameliyata alınan Sekin'e yapılan anjiyo sonucunda tıkanan kalp damarı açıldı.

Sekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Şehit Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi