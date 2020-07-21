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Türkiye

Şehit Emre Büyükyıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine yapılan füze atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Volkan Kaşik   | 21.07.2020
Şehit Emre Büyükyıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Malatya

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine yapılan füze atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Büyükyıldırım'ın cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Şehidin babası Latif Büyükyıldırım, törene rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerinin refakatinde tekerlekli sandalyede katılırken annesi Münevver Büyükyıldırım'ın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Emre Büyükyıldırım'ın annesi Münevver ve eşi Zeynep Büyükyıldırım ile kardeşleri ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törende vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganı attı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı, buradaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin bir süre önce nikahları kıyılan Zeynep Büyükyıldırım ile eylülde yapılacak düğün töreni ile dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi.

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