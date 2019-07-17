Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor
Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit edilen Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin naaşı bu gece Türkiye'ye getiriliyor.
İstanbul
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bugün Erbil'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Başkonsolosluk görevlisinin cenazesi Erbil'den uçakla Türkiye'ye getirilecek.
Şehit diplomatın saldırı sonrası kaldırıldığı Erbil Rizgari Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.