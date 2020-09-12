Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca HES kodu olmadan internet, telefon veya yüz yüze bilet satışı kesinlikle yapılmayacak. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar, 10 gün süreyle seferden men edilecek.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmaların HES kodu olmadan biletleme yapmaması uyarısında bulundu.
Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar, 10 gün süreyle seferden men edilecek.
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