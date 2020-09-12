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Türkiye

Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca HES kodu olmadan internet, telefon veya yüz yüze bilet satışı kesinlikle yapılmayacak. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar, 10 gün süreyle seferden men edilecek.

Eda Özdener   | 12.09.2020
Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmaların HES kodu olmadan biletleme yapmaması uyarısında bulundu.

Şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar, 10 gün süreyle seferden men edilecek.

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