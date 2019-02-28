Seçim öncesi provokatörlere özel harekat destekli operasyon: 17 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulunup HDP lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 17 zanlı yakalandı.

İstihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı zanlıların seçim öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, HDP lehine propaganda yaptıkları ayrıca Ayn el Arap (Kobani) olayları sırasında yurt içinde bazı kamu kurumları ve araçlarına zarar verdiklerini belirledi.

Tespit üzerine takibe alınan zanlılara yönelik Erzurum'un Tekman ilçesindeki 9 mahalle ile İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

6 pompalı tüfek ele geçirildi

Operasyonda, 6 pompalı tüfek, bu silahlara ait mermiler, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Erzurum Terörle Mücadele Şubesine getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.