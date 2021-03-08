Euro
9.09
Dolar
7.64
BIST 100
1,534.56
Altın
1,692.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında konuşuyor.
logo
Türkiye

Savunma sanayisinden genç kızlara davet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde görev alan kadınlara yönelik, "Üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve bilişim alanlarında eğitim gören genç kızlarımıza sektörümüzü anlatın." dedi.

Göksel Yıldırım   | 08.03.2021
Savunma sanayisinden genç kızlara davet

Ankara

Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çevirim içi düzenlenen "Savunma Sanayiine Güç Veren Kadınlar" başlıklı panel öncesinde yaptığı konuşmada, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle dünyayı güzelleştiren ve daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten ve ülke savunmasına her zaman omuz veren kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bugünün arifesinde hiç görmek istemedikleri şiddet görüntülerinin ortaya çıktığına işaret eden Demir, "Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı en sert şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

Ülkeye hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlara örnek olacak, başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere rehber olan, geleceğe yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınların geleceğe yürüyüşte en önemli güvence olduğunu vurgulayan Demir, geçmişten bugüne kadınların bağımsızlık mücadelesinde en ön cephede yer aldığını belirtti.

"Başkanlığımızda çalışan mesai arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 40'ı kadın"

Demir, hayatın her alanında önemli roller üstlenen kadınların, Türk savunma sanayisinin tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusundaki yürüyüşünün en önemli aktörlerinden olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son 5 yıl içerisinde savunma sanayisinde çalışan sayısı 4 kat artmıştır. Bu artışın yüzde 26'sını kadınlarımız oluşturmaktadır. Bugün Başkanlığımızda çalışan mesai arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 40'ı kadınlardan oluşmaktadır. Son 5 yıl içerisinde Başkanlığımızda çalışan sayımız yaklaşık 2 kat artarken istihdam edilen kadın personel sayımız da aynı oranda artış göstermiştir."

Sektörün iş gücünün önemli bir bölümünü mühendislik ve bilişim alanındaki uzman personelin oluşturduğunu anlatan Demir, sektörde hali hazırda görev yapan kadınlardan da bir istekte bulundu.

Demir, "Üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve bilişim alanlarında eğitim gören genç kızlarımıza sektörümüzü anlatın. Savunma sanayisinde onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler, çalışmalarında bu alana yönelmelerinde onlara kılavuz olmanızı rica ediyorum." dedi.

Savunma sanayisinin dünyada ilgiyle takip edilen bir konuma geldiğine işaret eden Demir, 7 Türk firmasının dünyada ilk 100 savunma sanayisi şirketi arasında yer aldığını anımsattı.

Bu başarıda payı olan kadınlara teşekkür eden İsmail Demir, "Sizlerden aldığımız güç ve destekle omuz omuza ülkemizin hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de ilkokullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak gevşetilmeye başlandı
İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli işçileri aşılamaya başladı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 93 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti

Benzer haberler

Savunma sanayisinden genç kızlara davet

Savunma sanayisinden genç kızlara davet

İstanbul'da taksicilik yapan Burçin Navruz, azmiyle hemcinslerine örnek oluyor

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu 'Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi'ni açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesindeki kadınlarla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesindeki kadınlarla bir araya geldi
BM'ye göre Kovid-19 salgını döneminde kadınlara karşı aile içi şiddet 5 kat arttı

BM'ye göre Kovid-19 salgını döneminde kadınlara karşı aile içi şiddet 5 kat arttı
Evlat nöbeti tutan annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde HDP ve PKK'ya tepki

Evlat nöbeti tutan annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde HDP ve PKK'ya tepki