Savunma sanayisi ihracat rekorlarıyla eşik atladı

ANKARA - Göksel Yıldırım

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 253 milyon 496 bin dolara ulaştı. Bu, yıl içindeki en yüksek aylık ihracat olarak kayıtlara geçti.

Sektörün 2018'deki ihracat performansı ise 2017'ye göre yüzde 17 arttı. Sektörün 1 milyar 739 milyon 453 dolar olan ihracat rekoru kasım ayında geride bırakıldı, yıl sonunda ise rekor 2 milyar 35 milyon 334 bin dolara taşındı. İhracat performansı bir süredir 1,5-2 milyar aralığında seyreden savunma ve havacılık sanayisi, ilk kez 2 milyar dolar sınırını da aşmış oldu.

Savunma ve havacılık sanayisi yüzde 17'lik ihracat performansıyla geçen yıl sanayi ana sektöründe yer alan hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv, gemi ve yat, elektrik elektronik ve hizmet; çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, iklimlendirme ve diğer sanayi ürünlerini geride bıraktı.

Sektör, 2012'de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013'te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014'te 1 milyar 647 milyon 799 bin, 2015'te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar, 2016'da 1 milyar 677 milyon 116 bin dolar ihracata imza attı.

En fazla ihracat ABD, Almanya, Umman ve Katar'a

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının ilk sırasında ABD yer aldı. ABD'ye yapılan ihracat geçen yıl yüzde 5 artarak 726 milyon 66 bin dolara ulaştı.

ABD'yi Almanya takip etti. Almanya'ya 2018'de 226 milyon 119 bin dolarlık savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Bu ülkeye ihracat bir önceki yıla göre yüzde 8 arttı.

Envanterini Türk zırhlı araçlarıyla güçlendirmeyi tercih eden Umman'a ihracatta geçen yıl dikkati çeken artış yaşandı. 2017'de 13 milyon 378 bin dolarla sınırlı olan ihracat geçen yıl yüzde bin 46 artışla 153 milyon 373 bin dolara ulaştı.

Yine zırhlı araçlar başta olmak üzere bir dizi Türk savunma sanayisi ürünü tedarik eden Katar'a yapılan ihracat da yüzde 241 gibi yüksek artışla 83 milyon 455 bin doları buldu.

Hollanda'ya yapılan ihracat yüzde 455 artarak 75 milyon 582 bin dolara yükseldi. Hindistan yüzde 33'lük gerilemeye rağmen 71 milyon 700 bin dolarlık ihracatla üst sıralarda yer buldu.

İhracatın yüzde 86 arttığı Azerbaycan 63 milyon 409 bin dolarlık Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünü tercih etti. Bu ülkeleri 53 milyon 299 bin dolarla İngiltere, 51 milyon 531 bin dolarla Polonya, 46 milyon 80 bin dolarla Fransa, 35 milyon 279 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 32 milyon 345 bin dolarla Ukrayna izledi.