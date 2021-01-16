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Savunma sanayi projelerini yabancı firma temsilcilerine aktaran şüpheli tutuklandı

Savunma Sanayii Başkanlığının bazı projeleri hakkında yabancı firma temsilcilerine bilgi aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serdar Açıl   | 16.01.2021
Savunma sanayi projelerini yabancı firma temsilcilerine aktaran şüpheli tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) bazı projeleri hakkında yabancı firma temsilcilerine bilgi aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. İki kişi ise emniyetten serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, şüphelilerden E.Ö, E.A.D. ve M.S.A'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Savunma Sanayii Başkanlığında uzman olarak görev yapan eski proje müdürü Yusuf Hakan Ö. ise "göreve ilişkin sırrı açıklama" suçundan tutuklandı.

Yusuf Hakan Ö'nün, evinde bulunan 1,5 milyon avronun yanı sıra kiralık kasasında da 3 milyon avroya yakın parasının olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

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