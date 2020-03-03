Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanması istendi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi.
Ankara
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.