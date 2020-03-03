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Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanması istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi.

Aylin Dal   | 03.03.2020
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanması istendi

Ankara

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi. 

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