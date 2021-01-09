'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykeller açıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Bu şanlı destanı, hiç kimsenin kötü emeline yar etmeyeceğiz. Bu bilinci diri tutma adına tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdadın izinde yürüyüş ilelebet sürecek" dedi.
Kars
Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan şehit askerlerin portrelerinin yansıtıldığı heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bıraktı.
"Milletimizin duygusunun da bizimle olduğuna inanıyoruz"
Bakan Kasapoğlu, kardan heykellerin açılışında yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Şehitleri 106. yılında andıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Yıllardır Sarıkamış'ta gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı, bu yıl da pandemiye rağmen sınırlı da olsa gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda heyecanlıyız, mutluyuz. Her ne kadar sınırlı katılım olsa da gençlerimizin, milletimizin duygusunun da bizimle olduğuna inanıyoruz." dedi.
Bakan Kasapoğlu, millet olarak tek yürek halinde Sarıkamış'ta bulunduklarını belirterek salgının bitmesiyle bundan sonraki etkinliklerin daha yoğun katılımlı olacağını dile getirdi. Sarıkamış'ın ecdadın canıyla kanıyla yazdığı bir destan olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Sarıkamış, şehitlerimizin, hilal uğruna, ay yıldızlı bayrak uğruna yazdığı bir destan. Bu toprakların ebediyen parlaması uğruna yazılmış bir destan. Ümidimiz, umudumuz gençlerimizle bu şanlı bayrağı dalgalandıracağız. Bu şanlı destanı, hiç kimsenin kötü emeline yar etmeyeceğiz. Bu bilinci diri tutma adına tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdadın izinde yürüyüş ilelebet sürecek."
"Biz şehitlerimizden razıyız, rabbim de onlardan razı olsun"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de Sarıkamış şehitlerini rahmetle minnetle yad ettiklerini anlattı. Açılışı yapılan heykellerin donmuş askerin temsili olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:
"Burada yaklaşık 90 bine yakın şehidimiz var. Bunların büyük bir kısmı maalesef donarak hayatını kaybetti. Şu an önümüzdeki, bulunduğumuz heykel de aslında donmuş askerimizin temsili. Biliyorsunuz, heykeli taşa, ahşaba, mermere işleyebiliriz ama burada yaşanmış bir olayı aksettirmesi adına son derece önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık bir haftalık emek verilmiş. Biz şehitlerimizden razıyız, Rabb'im de onlardan razı olsun."
Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri, Kasapoğlu ile Dönmez'in katılımıyla gerçekleşen Sarıkamış Gençlik Merkezi'nin açılış ve Kars Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin kayaklı gösterisiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.