Sarıkamış kışın kristal karı yazın da rengarenk doğasıyla büyülüyor
Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ta, yayla ve meralar doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Kars
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, doğa birbirinden farklı çiçeklere ev sahipliği yapıyor.
Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçesi bölgesinde, yaklaşık 6 ay kar altında kalan yüksek rakımlı yayla, mera ve çayırlık alanlar, rengarenk çiçeklerle büyülüyor.
Çiçekler, uğur böcekleri, kelebeklerle renklenen yaylalar, sularda yüzen ördeklerle eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.