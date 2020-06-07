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Sarıkamış kışın kristal karı yazın da rengarenk doğasıyla büyülüyor

Türkiye'de kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ta, yayla ve meralar doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Hüseyin Demirci   | 07.06.2020
Sarıkamış kışın kristal karı yazın da rengarenk doğasıyla büyülüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci /AA

Kars

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, doğa birbirinden farklı çiçeklere ev sahipliği yapıyor.

Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçesi bölgesinde, yaklaşık 6 ay kar altında kalan yüksek rakımlı yayla, mera ve çayırlık alanlar, rengarenk çiçeklerle büyülüyor. 

Çiçekler, uğur böcekleri, kelebeklerle renklenen yaylalar, sularda yüzen ördeklerle eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor.

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