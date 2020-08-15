Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.
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