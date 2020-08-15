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Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 15.08.2020
Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Ankara

Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist Adana'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki teröristin 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandığını bildirdi. 

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Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı