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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Rauf Maltaş   | 01.03.2021
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların sorguları sürüyor.


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