Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Şanlıurfa
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Fabrika çalışanları, zarar görmemiş balyaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.