Euro
9.92
Dolar
8.50
BIST 100
1,162.61
Altın
1,892.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mehmet Fatih Aslan,Müslüm Etgü   | 04.11.2020
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan/AA

Şanlıurfa

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fabrika çalışanları, zarar görmemiş balyaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk
Bulgaristan’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 4 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 47 milyon 854 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 vaka artışları nedeniyle ek önlemler açıklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı: Temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın

Benzer haberler

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Van'ın Özalp ilçesinde pasajda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da yıldırım düşen enerji tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın

İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın

Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli Bursa'da atıldı

Nestlé Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temeli Bursa'da atıldı
Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Hatay'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı