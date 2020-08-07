Euro
8.64
Dolar
7.29
BIST 100
1,034.40
Altın
2,063.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Cuma Sarı   | 07.08.2020
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

İlk belirlemelere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAY 185 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarından devrildi. Kazada 20 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Çin'de 37, Güney Kore'de 20 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Brezilya, Hindistan ve Meksika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Avustralya’da Kovid-19’un bilançosu ağırlaşıyor
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü

Yüksekova'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 6 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti