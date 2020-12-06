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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mehmet Fatih Aslan   | 06.12.2020
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 27 Kasım'da düzenlediği operasyonda yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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