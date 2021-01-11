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Şanlıurfa'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan kadın, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

Rauf Maltaş   | 11.01.2021
Şanlıurfa'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çok yönlü çalışma yürütülüyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari olan kadının saklandığı adres belirlendi.

Ekiplerce evine düzenlenen operasyonda şüpheli Z.T, yatak odasındaki gardırobun içinden geçilerek girilebilen gizli bölmede yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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