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Şanlıurfa'da aynı yerde bir haftada ikinci heyelan: 13 ev boşaltıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 6 gün arayla ikinci kez heyelanın meydana geldiği bölgede 13 ev tahliye edildi.

Salih Darıcı   | 20.05.2019
Şanlıurfa'da aynı yerde bir haftada ikinci heyelan: 13 ev boşaltıldı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 6 gün arayla 2 kez heyelanın meydana geldiği bölgedeki 13 ev boşaltıldı.

Birecik Kaymakamlığı ve Birecik Belediyesi tarafından dün heyelanın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolu Sahra Mahallesi yakınlarındaki bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Heyelan bölgesinde bulunan 13 ev boşaltıldı.

Tahliye edilen evlerde yaşayanlara, kamulaştırma yapılana kadar kira bedellerinin kaymakamlık ve belediye tarafından ödeneceği öğrenildi. 

Bölge, güvenlik önlemi alınarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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