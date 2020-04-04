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Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Cebrail Caymaz,Müslüm Etgü   | 04.04.2020
Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Şanlıurfa'da İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesinde ikamet eden birer kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı.

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