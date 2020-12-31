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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak

Bakanlığın 50 uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere sözlü sınavla personel alacacağı duyuruldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 31.12.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 50 uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak üzere sözlü sınavla personel alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde açık bulunan kadrolarda, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun 50 personel istihdam edilecek.

Söz konusu alıma yönelik sözlü sınav için 4-15 Ocak 2021 döneminde başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvurular, Bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

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