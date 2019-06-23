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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA'nın seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, "Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." ifadelerini kullandı.

Enes Duran   | 23.06.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının seçim sürecinde yaptığı yayınlara ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Seçim yayıncılığının zor olduğunu belirten Varank, "Devletin ajansını ve onun fedakar çalışanlarını temelsiz şekilde acımasızca eleştirmek çoğu zaman insaf sınırlarını zorluyor. Bugün gösterdi ki seçim sonuçlarında partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

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