Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: İstanbul yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome'un 2020 raporuna göre, İstanbul'un yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada yer aldığını bildirdi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Küresel girişimcilik araştırmaları yapan @startupgenome'un 2020 Raporu çıktı. #İstanbul yükselen ekosistemler listesinde, Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bırakıp 16. sırada yer aldı.— Mustafa Varank (@varank) June 25, 2020
Teknoloji tabanlı girişimlerde potansiyelimiz yüksek, hedeflerimiz büyük! pic.twitter.com/yDyXceYDxO
İstanbul'un yükselen ekosistemler listesinde Dubai, Moskova ve Brüksel gibi şehirleri geride bırakarak 16. sırada yer aldığına dikkati çeken Varank, "Teknoloji tabanlı girişimlerde potansiyelimiz yüksek, hedeflerimiz büyük." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.