Sanatçılar 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek için evlerinden çaldı
İletişim Başkanı Altun, 9 sanatçının evlerinden icra ettiği, Barış Manço'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısını paylaştı.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 9 sanatçının evlerinden icra ettiği, Barış Manço'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısının videosunu, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." ifadeleriyle paylaştı.
Müzik iyi ki var!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 27, 2020
Sanat iyi ki var!
Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla... pic.twitter.com/jo0D5CZPd2
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine işaret etmek için hayata geçirilen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek büyüyor.
Türkiye'nin farklı illerinden 9 sanatçı, "Hayat Eve Sığar" kampanyasına evlerinden Barış Manço’nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısını farklı enstrümanlarla çalarak katıldı.
Altun'un, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yer alan sanatçılar, "Bu şarkıyı gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları ve tüm milletimize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.