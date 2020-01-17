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Samsun'da plastik fabrikasında yangın
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Samsun'da plastik fabrikasında yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Recep Bilek   | 17.01.2020
Samsun'da plastik fabrikasında yangın

Samsun

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

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