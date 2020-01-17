Samsun'da plastik fabrikasında yangın
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Samsun
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kirazlık mevkisindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.