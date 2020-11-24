Euro
9.44
Dolar
7.95
BIST 100
1,318.17
Altın
1,810.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 il temsilcisi öğretmenlerle video konferans ile bir araya geliyor
logo
Türkiye

Samsun'da patileri kesilen köpekle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Havza ilçesinde "Pamuk" isimli köpeğin patileri kesilmiş halde bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Özgür Uyaroğlu,Mehmet Kumcağız   | 24.11.2020
Samsun'da patileri kesilen köpekle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Samsun

Havza Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memduhiye Mahallesi'nde ön bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alınan köpekle ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri savcılığa verdiği ifadenin ardından, diğeri ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, Pamuk isimli köpeğin, şüphelilerden biri tarafından tavuklarına zarar verdiği iddiasıyla tüfekle vurulduğu, ağır yaralanan köpeğin patilerinin bu nedenle bir başka şüpheli tarafından yardım amacıyla kesildiği belirlendi.

Pamuk Ankara'ya gönderiliyor

Samsun'da Pamuk'un tedavisini yürüten veteriner hekim Mustafa Kanat, tedavi sürecinin başarılı şekilde sürdüğünü ve köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Pamuk'un iyileşmesinin zaman alacağını ve bundan sonraki sürecin Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından yürütüleceğini belirtin Kanat, "Köpeğin genel durumu iyi. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Psikolojik olarak da bize alıştı. Bu süreci iyi atlattı. Pamuk, yediemin olarak HAYTAP'a teslim edilecek ve bundan sonraki süreç Ankara'da devam edecek." dedi.

HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep ise Samsun Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulunca alınan karar doğrultusunda, köpeğin bundan sonraki tedavi ve bakım sürecinin HAYTAP'a ait Ankara'daki klinikte yapılacağını aktardı.

Havza'da 17 Kasım'da yaralı köpek bulan vatandaşların haber vermesi üzerine Semra Antep ilçeye giderek patileri kesilmiş köpeği Samsun'a getirmiş, yaralı hayvan Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor
Sağlık Bakanlığı A'dan Z'ye 'Kovid-19 Sözlüğü' hazırladı
Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiği İtalya'da aşılar büyük umut olarak görülüyor
Başkentte toplu ulaşıma Kovid-19 düzenlemesi

Benzer haberler

Samsun'da patileri kesilen köpekle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da patileri kesilen köpekle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sonbahar manzaraları

İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı

Samsun'da 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi hizmete açılıyor

Samsun'da 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesi hizmete açılıyor
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı

Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist tutuklandı
Türk pamuğuna talep Kovid-19'a rağmen arttı

Türk pamuğuna talep Kovid-19'a rağmen arttı