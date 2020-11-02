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Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 16 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi.

Recep Bilek   | 02.11.2020
Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi adliyede Fotoğraf: Recep Bilek - Anadolu Ajansı

Samsun

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'sinin sınır dışı edilmesinin ardından 9'unun da işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde 30 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 15, Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 7'si sınır dışı edilmişti.

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