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Samsun'da çarşı merkezinde yangın

Samsun'da çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İlyas Gün   | 04.07.2019
Samsun'da çarşı merkezinde yangın

Samsun

Samsun'da çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Binadan çıkarılan bir kişi ambulansta tedavi altına alındı.

İş merkezlerinin yoğun olduğu Ulugazi Mahallesi Bağdat Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın alt katında faaliyet gösteren halı mağazasında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yoğun duman oluşan binanın alt katındaki iş yerinden baygın halde çıkarılan Abdullah Kaya'ya bölgeye gelen ambulansta müdahale ediliyor.

Binada başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine ekiplerin çalışması devam ediyor.

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