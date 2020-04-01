Euro
7.27
Dolar
6.64
BIST 100
89,238.46
Altın
1,595.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Samsun'da bir mahalle karantinaya alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlyas Gün   | 01.04.2020
Samsun'da bir mahalle karantinaya alındı

Samsun

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Ovacık Mahallesi'nin karantina altına alındığı duyuruldu.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs NATO'yu da vurdu
Türkiye koronavirüs salgınında ulusal çapta uzaktan eğitim veren 2 ülkeden biri oldu
MEB koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek için çağrı merkezi kurdu
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon lira destek
İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı

Benzer haberler

Samsun'da bir mahalle karantinaya alındı

Samsun'da bir mahalle karantinaya alındı

Kayseri'de karantinadaki umrecilerden 192'sinin tahliyesi tamamlandı

Karantina günlerinde 'sanal misafirlik' dönemi

Gazze ve Tunus'ta Kovid-19 vaka sayıları arttı

Gazze ve Tunus'ta Kovid-19 vaka sayıları arttı
ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı

ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı
Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi

Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi