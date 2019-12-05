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Samsun Valisi Kaymak'ın tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' oldu

Samsun Valisi Osman Kaymak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Veysel Altun   | 05.12.2019
Samsun Valisi Kaymak'ın tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' oldu Fotoğraf: Veysel Altun / AA

Samsun

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kaymak, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" fotoğrafına oy veren Kaymak, tercihini yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.

Kaymak, her bir fotoğrafı seçerken zorlandığını, aslında tüm fotoğrafların birinciliği hak ettiğini dile getirdi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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