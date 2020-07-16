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Şampiyon atlar Saros Körfezi'nde 'form' tutuyor

Türkiye'deki büyük organizasyonlarda boy gösteren şampiyon yarış atları, sakatlıkları sonrası Saros Körfezi'nde eğitmenleri eşliğinde yaptırılan antrenmanlarla form tutuyor.

Gökhan Zobar   | 16.07.2020
Şampiyon atlar Saros Körfezi'nde 'form' tutuyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Edirne'nin Enez ilçesinde eğitmenleri tarafından yarışlara hazırlanan atlar, kumsalda gezdirilirken form tutmaları için de her gün düzenli olarak mavi sularda yüzdürülüyor.

Atların eğitmeni Samet Ereşeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz cinsi "Kafkasların Babası" ve "Avukat" isimli atların Saros Körfezi'nin temiz sularında yarışlara hazırlandıklarını söyledi. 

Şampiyon atlar Saros Körfezi'nde "form" tutuyor

Atların denizde yaptıkları antrenmanlar sayesinde güç topladıklarını anlatan Ereşeci, "Atları, denizin şifalı sularından faydalanması için buraya getiriyoruz. Bu sayede antrenmanlarda ve yarışlarda başarı gösteriyorlar. Onlara terapi de oluyor. Özellikle 'Avukat' çok başarılı bir at. Türkiye'de birçok şampiyonluğu var." dedi. 

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