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Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak topladığı 1 kilo 300 gram salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza uygulandı.

Mesut Varol   | 13.07.2019
Salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza

Van

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak topladığı 1 kilo 300 gram salep soğanıyla yakalanan kişiye 60 bin 163 lira ceza uygulandı.

Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Erçek Gölü kıyısında bir kişinin kazmayla endemik bitki türü olan salep soğanı çıkardığını belirledi.

Kontrollerde 1 kilo 300 gram salep soğanı topladığı belirlenen K.R'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 60 bin 163 lira idari para cezası kesildi.

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