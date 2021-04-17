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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını başladı.
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Sakız Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Sakız Dağı'nın zirvelerinde açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik kattı.

Ekrem Senvar   | 17.04.2021
Sakız Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu Fotoğraf: Ekrem Senvar/AA

Diyarbakır

İlçede bin 200 rakımlı Sakız Dağı'nda baharın gelişiyle "ağlayan gelin" diye adlandırılan ters laleler çiçek açtı.

Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Koparanlara 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor

Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.


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Sakız Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu