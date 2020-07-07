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Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emre Ayvaz   | 07.07.2020
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının 2 sahibi, patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 

Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla fabrikanın 2 sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise sürüyor. 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ve 1 ustabaşının da bulunduğu 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı. 

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