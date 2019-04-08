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Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

İbrahim Yozoğlu,Tayyib Hoşbaş   | 08.04.2019
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Sakarya

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, Mithat Bülent Ural idaresindeki 78 BS 510 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. ( Tayyib Hoşbaş - Anadolu Ajansı ) 

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin durumu ağır 

Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, temizlik çalışması yapıldı.

Bu arada kazayı son anda fark eden 06 JSZ 56 plakalı soda yüklü tankerin sürücüsü, otobüse çarpmamak için direksiyon kırınca araç yoldan çıktı. 

Öte yandan kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

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