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Sakarya'da mobilyacılar çarşısında yangın çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ömer Faruk Şimşek   | 23.03.2021
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında yangın çıktı Fotoğraf: Ömer Faruk Şimşek/AA

Sakarya

Sakarya'da mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. ( Ömer Faruk Şimşek - Anadolu Ajansı )

Alınan bilgiye göre, Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Merdivenli araç, köpük ve tankerlerle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.

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