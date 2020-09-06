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Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesine ilişkin 2 gözaltı kararı

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesine ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İbrahim Yozoğlu   | 06.09.2020
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesine ilişkin 2 gözaltı kararı

Sakarya

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesine ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alındı.

Kolluk kuvvetlerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


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