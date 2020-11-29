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Sakarya'da kaliteli su takibi ve analizi yapacak laboratuvar 2021'de hizmete girecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaliteli su takibi ve analizinin en modern tekniklerle yapılacağı su laboratuvarı binasının 2021 yılında hizmete gireceğini bildirdi.

Ömer Faruk Şimşek   | 29.11.2020
Sakarya'da kaliteli su takibi ve analizi yapacak laboratuvar 2021'de hizmete girecek

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) inşa edilen, Marmara Bölgesi'nin en kapsamlı laboratuvar binasında incelemelerde bulunan Başkan Yüce, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde 1720 metrekare alana kurulan yapıda çalışmaların devam ettiğini belirtti. 

Kentin su kalitesi konusunda asla taviz vermediklerini vurgulayan Yüce, "Şimdiye kadar suyun yolculuğu hakkındaki takiplerimizi Karaman Atıksu Arıtma Tesisi yanındaki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği tüm parametrelerden yeterlilik belgesine sahip, mevcut laboratuvarımızda gerçekleştiriyorduk. İnşası devam eden laboratuvarımızın yanı sıra mevcut laboratuvarımızı da geliştirmek için Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) akredite olan laboratuvarı, yeni binayla uluslararası standartlara uygun şekilde, fiziki olarak da bölgenin en iyisi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüce, çalışmalarda son aşamaya gelindiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İnşaatı tamamlandıktan sonra laboratuvar cihazlarının temini ve devreye alınması ile son teknoloji cihazlarıyla suyun her yönden takibini en nitelikli şekilde yapabileceğimiz laboratuvar binamızı 2021 yıl sonunda halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Çalışmaları tamamlandığında bölgenin en modern laboratuvarı haline gelecek olan su laboratuvarında, binamızda su idareleri tarafından bakılması gereken yaklaşık 300 parametrenin de analizleri yapılabilecek. Aynı zamanda kurum dışından ve Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi'nden (MELBES) gelen numunelerin de analizi yapılacak."

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