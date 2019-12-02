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Sakarya'da iki kardeşin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki kız kardeşin öldüğü trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Cebeci   | 02.12.2019
Sakarya'da iki kardeşin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Sakarya

Alınan bilgiye göre, 21 Kasım'da Adapazarı-Karasu kara yolu Limandere Kavşağı'nda kamyonetin otomobile çarpması sonucu iki kız kardeşin öldüğü kazada yaralanan Barış Demirelli (20), tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti. 

Kaza

Mevlüt Uçar'ın kullandığı 34 LC 0519 plakalı kamyonet, 21 Kasım'da Karasu istikametinde giderken Limandere Kavşağı'nda manevra yapan Yasemin Tekbıyık idaresindeki 59 UG 091 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Tekbıyık'ın kızı Kardelen Şahin (11) olay yerinde, kardeşi Melisa Şahin (7) de kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan Tekbıyık, Demirelli ve Nail Karpuz ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, kamyonet sürücüsü Uçar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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