Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin idari soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Hendek’teki patlamayla ilgili idari soruşturmada 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirdi.
Ankara
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, idari soruşturma kapsamda, bakanlık tarafından bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi görevlendirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.
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