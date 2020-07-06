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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanlardan 3'ü adliyede

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Ömer Faruk Cebeci   | 06.07.2020
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanlardan 3'ü adliyede

Sakarya

Alınan bilgiye göre, bir sorumlu müdür ile iki ustabaşının, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüphelinin sorguları sürüyor.

Patlamaya ilişkin dün gözaltına alınan iş güvenliği uzmanı kadının ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma yürütülen soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da gözaltına alınan bir sorumlu müdür ile iki ustabaşı için 1 gün ek gözaltı süresi kararı alınmıştı.

Patlamaya ilişkin dün iş güvenliği uzmanı bir kadının gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükselmişti.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 117 kişi taburcu edilmişti.

Hastanelerde biri il dışında olmak üzere 5 kişinin tedavisi devam ederken, kayıp olduğu bildirilen 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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