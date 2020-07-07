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Türkiye

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmalarına ara verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama tarama çalışmalarına ara verildi.

İbrahim Yozoğlu   | 07.07.2020
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmalarına ara verildi Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Sakarya'nın Hendek ilçesinin Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını beşinci gününde de sürdürdü. 

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan 140 kişilik ekip, "kadavra köpeği"nin de bulunduğu arama köpeklerinin katılımıyla fabrika etrafında arazi taraması yaptı.

Enkaz kaldırma ve kırım çalışmalarının yapıldığı alanda, kimyasal maddelerle patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışma yürütüldü.

Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi taburcu edildi.

Biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri, toprağa verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Fabrikanın sahipleri şüpheliler A.R.E.C. ve Y.C. de bugün jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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