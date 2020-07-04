Sakarya'da havai fişek fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Sakarya
Sakarya'nın Hendek ilçesinin Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürüttü.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince başlatılan soğutma çalışması ise sürüyor.
Bu arada, bölgede yürütülen arama ve tarama çalışmalarına da ara verildi.
AFAD ekiplerinin öncülüğünde yürütülen çalışmaların, sabah saatlerinde yoğunlaşarak devam edeceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.