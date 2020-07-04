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Sakarya'da havai fişek fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Ömer Faruk Cebeci   | 04.07.2020
Sakarya'da havai fişek fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya

Sakarya'nın Hendek ilçesinin Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürüttü. 

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince başlatılan soğutma çalışması ise sürüyor.

Bu arada, bölgede yürütülen arama ve tarama çalışmalarına da ara verildi.

AFAD ekiplerinin öncülüğünde yürütülen çalışmaların, sabah saatlerinde yoğunlaşarak devam edeceği belirtildi.

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